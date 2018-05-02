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Cumhuriyet Caddesi Tamamlanıyor

Yakın zaman önce yeni sezon yol ve kaldırım yapım çalışmalarının başlatıldığı Cumhuriyet Caddesinin bir kısmı daha tamamlanıyor.

Cumhuriyet Caddesi Tamamlanıyor
02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:05

Küp taş uygulamalarının tüm hızıyla devam ettiği cadde yapılan çeşitli motiflerle adeta nakış nakış işlenirken bir yandan da granit kaldırım yapımı devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl bir bölümü yapılan ve vatandaşların oldukça beğenisini toplayan caddenin Pönserek Kavşağına kadar olan kısmında yine küp taş uygulaması gerçekleştirilirken bu çalışmalarda artık son rötuşlar yapılıyor.  Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği caddeyi yakından takip eden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş incelemelerde bulunarak çalışmaların gidişatı hakkında ilgililerden bilgi aldı.

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