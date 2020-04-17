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CUMHURİYET CADDESİ SAATHANE MEYDANINDA MASKE DAĞITILDI.

Bayburt Valililiğince temin edilen koruyucu maske, şehir merkezi ve ilçelerde kurulan stantlarda vatandaşlara dağıtıldı.

CUMHURİYET CADDESİ SAATHANE MEYDANINDA MASKE DAĞITILDI.
17 Nisan 2020 Cuma 12:02

Bayburt Valililiğince temin edilen bin koruyucu maske şehir merkezinde, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde de yüz adet koruyucu maske belirli noktalara kurulan stantlarda vatandaşlara teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında parayla maske satışının yasaklandığını açıklamasının ardından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına Bayburt’ta devam ediliyor.

Vatandaşlar, dağıtım esnasında maskelerin doğru kullanımı, sosyal mesafe ve izolasyonun önemi ile virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirildi.

Ücretsiz maske dağıtımına her gün Şehir merkezinde bin, ilçelerde ise 100 er adet olmak üzere günlük 1200 adet olarak devam edilecek.

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