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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Askeri harekat başladı

Fırat'ın doğusuna beklenen harekat, jetlerle yapılan 4 saldırı ile başladı Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna Barış Pınar Harekatı'nın başladığını duyurdu. Harekat kapsamında Suriye tarafındaki Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Askeri harekat başladı
09 Ekim 2019 Çarşamba 17:19

F-16'LAR PEŞ PEŞE HAVALANIYOR

Sınırın diğer tarafındaki PYD işgali altında olan Rasulayn'dan dumanlar yükselirken, Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nden peş peşe F-16'lar yükseliyor.

Bölgede bulunan basın mensupları, havada F-16'ların olduğuna dair ses duyduklarını aktardı.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırıyor.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

"TÜM BÖLGEYİ TERÖRÜN PENÇESİNDEN KURTARACAĞIZ"

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

"ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN"

#Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.

HAREKAT TOPÇU ATIŞLARI VE HAVADAN GÜDÜMLÜ FÜZELERLE BAŞLADI

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