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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt’a geliyor

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bayburt’a geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt’a geliyor
02 Kasım 2017 Perşembe 14:03

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bayburt’a geleceğini açıkladı.

Yumak, AK Parti Bayburt İl Teşkilatının 6. Olağan kongresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşeceğini kaydetti. 19 Kasım 2017 Pazar günü saat 13.00'te Bayburt Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlamaktan onur duyacaklarını belirten Yumak, tüm Bayburt halkını kongreye beklediklerini belirtti. 

 

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