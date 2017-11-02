Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt’a geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bayburt 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu unutmayın; makamlar gelip geçidir. Milletimize ve canımızdan aziz bildiğimiz vatanımıza hizmet için makamlar birer araçtır, birer fırsattır. Kimsenin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirmesine bizler rıza göstermeyiz." dedi.