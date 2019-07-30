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SARAL'DAN BAŞKAN PEKMEZCİ'YE ZİYARET
SARAL'DAN BAŞKAN PEKMEZCİ'YE ZİYARET
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ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
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DEDE KORKUT SERGİSİ
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CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL'DAN BAŞKAN PEKMEZCİ'YE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve 23. Dönem Ak Parti Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye makamında ziyarette bulundular.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL'DAN BAŞKAN PEKMEZCİ'YE ZİYARET
30 Temmuz 2019 Salı 17:32

Ziyaretlerinden ötürü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral ve Eski Milletvekili Özbek’e teşekkür eden Belediye Başkanı Pekmezci, memnuniyetlerini ifade etti. 

Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette Başdanışman Saral ve Eski Milletvekili Özbek, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettikleri Belediye Başkanı Pekmezci’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar dilediler. 

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CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL'DAN BAŞKAN PEKMEZCİ'YE ZİYARET
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