ÇOCUKLARI İÇİN BAYRAK TALEB ETTİ .

İçişleri Bakanlığı’nın Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ikametlerini terk etmeleri sınırlandırıldı. İkametinden çıkamayan vatandaşlar için ülke genelinde olduğu gibi Bayburt'ta da Vefa İletişim Hatları oluşturuldu. Vatandaşlar Vefa İletişim Hatlarına ait belirlenen numaralar üzerinden Vefa Sosyal Destek Gruplarına ulaşarak taleplerinin karşılanması noktasında yardım talep edebiliyor.

Bayburt Valiliği koordinesinde her gün yüzlerce çağrıya yanıt veren Vefa İletişim Hattı’na bu kapsamda gelen bir talep diğerlerinden oldukça farklıydı. Hattı arayarak eşinin Suriye’de görev yaptığını ve sokağa çıkamadığını belirten S.Ö. isimli vatandaş, 23 Nisan’da çocukları için Türk Bayrağı istedi. S.Ö. “Beş ve iki yaşlarında iki oğlum var. Onlar içinde sokağa çıkma yasağı var. Eşim Suriye’de görev yapıyor. Evimizde Türk Bayrağı’mız yok bizim. Oğlum Türk Bayrağı için bugün çok ağladı. Acaba bize yardımcı olmanız mümkün mü bu konuda ?” ifadeleriyle talebini iletti.

İkili arasındaki görüşmede S.Ö’nün “Türk Bayrağı için çok ağlıyor. Herkes pencerelere bayrak astığı için yarın daha kötü olacak eminim. Babası burada olmadığı için fazla duygusal. Kusura bakmayın. Size de rahatsız ettim.” ifadeleri dikkat çekti.

Gelen çağrı karşısında önce şaşkınlık yaşayan çağrı merkezi görevlisi daha sonra adres bilgilerini alarak S.Ö.’nün talebinin karşılanmasını sağladı.

Ailenin talebini karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri o anı çekildikleri fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi.