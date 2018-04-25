Bayburt Üniversitesi Çocuk Eğitimi ve Gelişimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin başarılı projesi Çocuk Üniversitesi kapsamında, 3. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi. İlim Şehidimiz Arş. Gör. Esma Adı Güzel anısına bir araya gelen Bayburtlu çocuklar, bir taraftan oyunlarla keyifli vakit geçirirken, diğer taraftan birbirleriyle tanışma fırsatı buldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün sentetik sahasında, çok sayıda çocuk öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, geleneksel ve modern çocuk oyunlarına yer verildi. Yakar top, Yedi Kule, İp Atlama, İp Çekme, Çuval Yarışı, Kaşıkta Yumurta Taşıma ve Koşu Yarışı oyunlarını oynayan çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Çocuk Eğitimi ve Gelişimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kodan, İlim Şehidimiz Esma Adıgüzel’in adına düzenledikleri etkinliğin, çocukların öğrenme, paylaşma ve grup davranışı geliştirme becerilerini olumlu yönde etkilediğini söyledi. Çocuklardan ve ailelerden alınan dönütlerin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Kodan, Bayburtlu çocukların ‘Çocuk Üniversitesi’ni çok sevdiklerini ifade etti.

Etkinliğe, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ile birlikte Çocuk Eğitimi ve Gelişimi Araştırma ve Uygulama Araştırma Merkezi’nde görevli akademisyenler, gönüllü öğrenciler, çocuklar ve aileler katıldı.