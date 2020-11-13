 ﻿
banner520

CHP, BAYBURT KADIN KOLLARI KURULDU

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, CHP MYK Üyesi, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fevziye Pehlivan’la Bayburt’ta bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, kadın kollarının il ve ilçelerde kuruluşunu yaptıklarını belirtti.

CHP, BAYBURT KADIN KOLLARI KURULDU
13 Kasım 2020 Cuma 13:09

             Erel, Bayburt’ta Meral Türkyılmaz, Demirözü’nde Ceylan Türk ve Aydıntepe’de Edibe Sesli’nin kadın kolları başkanlığı görevine getirildiğini açıkladı.

Demirözün’de ve Aydıntepe’de ilk kez kadın kolları anlamında örgütlendiklerini söyleyen Erel, “Bu ilçelerimizde bugüne kadar hiçbir kadın kolu örgütlenmesi olmaması, oluşturduğumuz CHP kadın örgütlenmesi için bir heyecan oluşmuştur. CHP öncülüğünde kadınlarımızın eliyle ve örgütlü gücüyle iktidar olacağız” dedi.

            Erel, Bayburt İl Kadın Kolları Başkanlığına ise, Meral Türkyılmaz’ın seçildiğini aktardı.

Önceki Haber
Bayburt Özel İdarespor’da Koronavirüs Şoku
Sonraki Haber
CHP, BAYBURT KADIN KOLLARI KURULDU
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.