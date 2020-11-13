CHP, BAYBURT KADIN KOLLARI KURULDU

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, CHP MYK Üyesi, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fevziye Pehlivan’la Bayburt’ta bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, kadın kollarının il ve ilçelerde kuruluşunu yaptıklarını belirtti.

Erel, Bayburt’ta Meral Türkyılmaz, Demirözü’nde Ceylan Türk ve Aydıntepe’de Edibe Sesli’nin kadın kolları başkanlığı görevine getirildiğini açıkladı.

Demirözün’de ve Aydıntepe’de ilk kez kadın kolları anlamında örgütlendiklerini söyleyen Erel, “Bu ilçelerimizde bugüne kadar hiçbir kadın kolu örgütlenmesi olmaması, oluşturduğumuz CHP kadın örgütlenmesi için bir heyecan oluşmuştur. CHP öncülüğünde kadınlarımızın eliyle ve örgütlü gücüyle iktidar olacağız” dedi.

Erel, Bayburt İl Kadın Kolları Başkanlığına ise, Meral Türkyılmaz’ın seçildiğini aktardı.