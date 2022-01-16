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CHP Bayburt İl Başkanı Erel hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayburt İl Başkanı Necip Erel (61), hayatını kaybetti.

CHP Bayburt İl Başkanı Erel hayatını kaybetti
16 Ocak 2022 Pazar 13:02

BAYBURTGÜNDEM-

Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören CHP Bayburt İl Başkanı Erel, durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Erel’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Esentepe Mahallesindeki Yeni Garipler Mezarlığı’na defnedilecek.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erel için taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Yaşamını yitiren yol arkadaşımız, Bayburt İl Başkanımız Necip Erel’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Değerli Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.”

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