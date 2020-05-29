 ﻿
Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi
AK Parti Bayburt Kadın Kollarından kan bağışı kampanyasına destek
Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Bayburt’ta Erik ağaçları çiçek açtı.
Toplum Sağlığı İçin Kullanılmış Maske ve Eldivenleri Gelişigüzel Atmayalım

Camiler cemaatine kavuştu, cuma namazları kılındı

Salgın nedeniyle marttan bu yana kapalı olan camilere, cemaat bugün adım attı. Korona tedbirleri kapsamında cuma namazları kılınmaya başlandı.

Camiler cemaatine kavuştu, cuma namazları kılındı
29 Mayıs 2020 Cuma 14:47

                 Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.

Bayburt’ta ,Mustafa Köseoğlu Cami Bahçesi,Hz. Ömer Cami Bahçesi,Hz. Ebubekir Cami Bahçesi,Terminal Cami Bahçesi,Damat Ali Efendi Cami Bahçesi,Fidanlık Mescidi Bahçesi,Yeni Sanayi Cami Bahçesi,H. Ekrem Seyhan Cami Bahçesi,Esentepe Cami Bahçesi,Zülküf Bozkurt Cami Bahçesi,Kapalı Pazar Yeri,Yeni Şehir Parkı,Toki Cami Bahçesi,Oruç Kent Mescidi Bahçesi,Veysel Cami Bahçesi,Sentetik Büyük Saha,Kaleardı Dede Paşa Şehir Parkı,Hilal Mescidi Bahçesinde  Hemşerilerim Cuma Namazlarını ede ettiler.

                  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılan değerlendirmeler sonucunda Bilim Kurulu'nun önerileri çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde 29 Mayıs Cuma gününden itibaren cemaatle kılınabileceği belirtilmişti.

HASRET BİTTİ, CEMAAT CAMİSİNE KAVUŞTU

Aylardır süren hasret sona erdi ve cemaat camisine bugün kavuştu.

Cuma namazı öncesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusunu yaptığı 1003 kurban kesimi gerçekleştirildi.

Belirlenen şartlarla birlikte cuma namazını kılmak isteyenler camilere akın etti. 81 ilde cuma namazı mutluluğu yaşandı.

CAMİ KURALLARI

Öte yandan, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca şu kurallar belirlenmişti:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak.

- Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, cuma namazları ise cami dışında kılınabilecek.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecek.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacak.

- Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacak.

- Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği ve benzeri malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak.

- Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacak.

Etiketler; #Bayburt #Camiler cemaatine kavuştu
İlgili Galeriler
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.