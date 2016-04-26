Bisiklet Dağıtıldı

*Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla 24.04.2016 tarihinde Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği, öğrencileri fiziksel aktiviteye teşvik etmek için Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde 24 Nisan 2016 tarihinde saat 12.00’de ilimiz merkezinde bulunan şehir parkında fiziksel aktivite, obezite ve sağlıklı beslenme ile ilgili stant açılarak vatandaşlara ve katılımcılara broşürle dağıtılarak ayrıca vatandaşların ücretsiz şeker, tansiyonu, sigara test ölçümü ve beden kitle indeksi (BKİ) ölçümleri yapılmıştır. Akabinde sayın Belediye Başkanımız Mete MEMİŞ, Ak Parti il Başkanı Hakan KOBAL, İl Encümeni Yusuf ELÇİ, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Zülkarni ÖZBEK, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur ÇAĞLAYAN, Kurum Amirleri, Sağlık personelleri, Okul Müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen bisiklet töreninde 500 adet bisiklet ve kask dağıtılmış olup tören sonunda katılımcılara Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından su, ekmek arası döner ve ayran ikram edilerek tören son bulmuştur.
BAYBURT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİLERİ BİSİKLETLERLE BULUŞTURDU
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