Bisiklet Dağıtıldı

BAYBURT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİLERİ BİSİKLETLERLE BULUŞTURDU

*Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumukapsamında toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıylatarihinde Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği, öğrencileri fiziksel aktiviteye teşvik etmek için Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisindetarihindeilimiz merkezinde bulunan şehir parkındaile ilgiliaçılarak vatandaşlara ve katılımcılara broşürle dağıtılarak ayrıca vatandaşların ücretsizölçümleri yapılmıştır. Akabinde sayın Belediye Başkanımız Mete MEMİŞ, Ak Parti il Başkanı Hakan KOBAL, İl Encümeni Yusuf ELÇİ, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Zülkarni ÖZBEK, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur ÇAĞLAYAN, Kurum Amirleri, Sağlık personelleri, Okul Müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen bisiklet törenindebisiklet ve kask dağıtılmış olup tören sonunda katılımcılara Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından su, ekmek arası döner ve ayran ikram edilerek tören son bulmuştur.