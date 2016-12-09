Birlik Vakfından Vali Ustaoğlu ve Başkan Memiş’e Ziyaret

Türkiye'nin köklü vakıflarından olan Birlik Vakfı Bayburt Şube Başkanı Yusuf Elçi ve yönetim kurulu üyeleri Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i ziyaret ettiler.

İlk olarak Bayburt Belediyesi’nde Başkan Mete Memiş’i ziyaret eden Başkan Yusuf Elçi ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Memiş’le bir süre görüşerek çalışmalarında başarılar dilediler. Belediye ziyaretinin ardından Bayburt Valiliğine geçen Başkan Elçi ve yönetim kurulu üyeleri Vali İsmail Ustaoğlu ile bir süre görüştükten sonra valilikten ayrıldılar.