Bayburt Belediyesi tarafından Bayburt’un geçmişine ışık tutmak ve şehrin hafızasını yeniden kayıtlara geçirmek adına oluşturulacak albüm için fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Katılımcılar “Bir Zamanlar Bayburt” temalı yarışmaya Bayburt’ta fotoğrafın ilk çekildiği tarihten itibaren daha önce hiçbir yerde yayınlanmammış Bayburt temalı her türlü eski fotoğrafla katılabilecekler.

Bayburtluların, Bayburtlu olmanın duyarlılığı ile destek vermeye çağrıldığı bu yarışma sonucunda; herkesin kendinden bir parça bulacağı, maziye dalıp gideceği, geçmiş anılarına yolculuk yapacağı, hatıralarla dolu bir eser kazandırılmış olacak.

Bayburt’un engin tarihini gelecek kuşaklara taşıması adına önemli bir çalışma olan yarışmaya katılım şartları ise şöyle:

Katılımcılar yarışmaya Bayburt’ta fotoğrafın ilk çekildiği tarihten itibaren, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış, Bayburt temalı her türlü eski fotoğraflarla katılabileceklerdir. Katılımcılar arşivlerindeki fotoğrafları Bayburt Belediyesi’nin [email protected] mail adresine veya bizzat Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gelerek ileteceklerdir. Katılımcılar gönderdikleri fotoğraflarla beraber isim, soy isim ve iletişim bilgilerini yazmalıdırlar. Fotoğrafların bütünlüğünü bozacak üzerine yazılmış herhangi bir isim, yazı ve ibare bulunmamalıdır. Bayburt Belediyesi arşivinde olan fotoğraflar ile internet sitelerinde mevcut olan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun görülen fotoğraflar Bayburt Belediyesi tarafından yayınlanacak olan albüm çalışmasında değerlendirilecek olup daha sonra sahiplerine iade edilecektir. Yarışmaya katılan kişi gönderdiği fotoğrafların görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin vermiş sayılır. Yayınlanacak albümde fotoğraf sahiplerinin isimlerine de yer verilecektir. Yarışmaya katılacak fotoğrafların telif hakları ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Katılımcılar yarışmaya birden fazla fotoğrafla katılabilirler.

11- Yarışmada 1. olan fotoğrafın sahibi tam altın, 2. olan fotoğrafın sahibi yarım altın ve 3. olan fotoğrafın sahibi çeyrek altın, mansiyon ise gram altın ile ödüllendirilecektir.

12- Yarışmaya katılım 15.03.2021 -30.04.2021 tarihleri arasında olacaktır.

13-Yarışmaya herhangi bir şekilde eser gönderen yarışmacılar bu şartnamedeki şartları peşinen kabul etmiş sayılır.