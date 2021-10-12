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Binali Yıldırım Arpalıda sosyal tesislerin temelini attı.

Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Arpalıda temel attı.

Binali Yıldırım Arpalıda sosyal tesislerin temelini attı.
12 Ekim 2021 Salı 11:54
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BAYBURTGÜNDEM- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım,Arpalıda sosyal tesisler için gerçekleştirilecek olan Çoruh üzerine Cam köprü ve tesislerin temelini attı.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a  Bayburt taşından yapılmış saat kulesinin maketini takdim etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım,Arpalıda sosyal tesisler için gerçekleştirilecek olan Çoruh üzerine Cam köprü ve tesislerin temelini attı.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a  Bayburt taşından yapılmış saat kulesinin maketini takdim etti.

“Arpalı’da Çoruh Turizme Akıyor” isimli proje, Arpalı Beldesi sınırları içerisinden geçen Çoruh Nehri’nin ana kollarından biri üzerine kafe ve restoran olarak kullanılacak 50 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde bir cam köprü inşa edilecek. Projenin hayata geçirilmesiyle Araklı-Bayburt güzergâhını kullanan yerli ve yabancı turistler için alternatif bir sosyal alan oluşturularak beldenin turizmden elde edeceği gelirlerin artırılması hedefleniyor.

Toplam bütçesi 2 milyon TL olan proje ile bölgenin turizm altyapısına yeni bir tesis kazandırılarak bölge ekonomisine katkı sağlanması planlanmaktadır.

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