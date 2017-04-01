BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI DR. FARUK ÖZLÜ VE MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL, BAYBURT VALİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Bayburt Doğal Taş Fabrikası’nın açılışını gerçekleştirmek üzere Bayburt’a gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti.

Bakan Özlü ve Maliye Bakanı Ağbal’ı valiliğe gelişinde ilde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri karşıladı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü ve Maliye Bakanı Ağbal, Vali İsmail Ustaoğlu ile birlikte daha sonra valilik makamına geçti.

Vali İsmail Ustaoğlu burada yaptığı konuşmada Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı Bayburt’a ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bayburt’un Türkiye’nin en huzurlu ve güvenli illerinin başında geldiğini ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, sözlerine Bayburt hakkında çeşitli bilgiler vererek devam etti. Vali İsmail Ustaoğlu, “Tarihi geçmişi, kültürü, kadim medeniyeti bin yıllara dayanan bu güzel şehrimiz sizlerin bizlere destekleri ve hükümetimizin açıklamış olduğu Cazibe Merkezleri Programı ile bundan sonraki süreçte yeni fabrikaların kurulacağı, yeni evlere neşelerin saçılacağı günleri yakın bir zamanda inşallah görecek. İlimize teşriflerinizden dolayı başta zatıaliniz olmak üzere size ve Sayın Maliye Bakanımıza hoş geldiniz diyorum.” İfadelerini kullandı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ise Bayburt’ta ilk defa geldiğini belirterek İstanbul’daki okul yıllarında en yakın arkadaşlarının Bayburtlu olduğunu söyledi. Çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Bayburt’a geldiğini bildiren Bakan Özlü, “Bakanlığımız ilgilendiren konularla ilgili Bayburt hakkında çeşitli görüş alışverişlerinde bulunacağız. Bayburt cazibe merkezi olmaya aday illerimizden birisi. Önümüzdeki süreçte Bayburt’un Cazibe Merkezleri Programında çok fazla istifade edebilecek bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bayburt’un gücü Bayburt dışında daha iyi hissediliyor. Nereye gitseniz önemli görevlerde bir Bayburtlu kardeşimizi görmek mümkün. AR-Ge ve teknoloji dostu, çok değerli Maliye Bakanımız Naci Ağbal buralı. İnşallah onun da katkılarıyla biz de üzerimize düşen görevi yapacağız. İlginiz için tekrar teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Son olarak konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bayburt’a gelişi dolayısıyla teşekkür ettiğini bildirerek, “ Bugün burada Organize Sanayi Bölgesinde iki önemli konu hakkında Sayın Bakanımızın teşrifleriyle yatırımları hayata geçirmiş olacağız. Bunlardan bir tanesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çabalarıyla Avrupa Birliği (AB) projesiyle yapılmış olan Doğal Taş Fabrikası’nın açılışını gerçekleştireceğiz. Bu fabrika hem Bayburt’a hem de bölge ekonomisine önemli faydalar sağlayacak. Bu yatırımı Bayburt’a kazandırdıkları için hem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü’ye hem de bakanlığımıza tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi’nde başlatılacak Altyapı projesi hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alacaklarını bildirerek açıklamalarına devam eden Bakan Ağbal, “Daha önce Bayburt Organize Sanayi Bölgesi’nin doğalgaz sorununu çözmüştük. Burada özellikle Bayburt’un Cazibe Merkezleri Programı içerisinde olması dolayısıyla en kritik konulardan bir tanesi OSB’nin diğer tüm altyapı yatırımlarının yapılmasıydı. Sayın Bakanımızın özel takipleriyle altyapı ihalesi, sözleşmesi ve yer teslimi yapıldı. Şu anda çalışmalara başlandı. İnşallah Kasım ayına kadar OSB ile ilgili bu yatırımı da gerçekleştirmiş olacağız. Bu yatırım nedeniyle de Sayın Bakanımıza özel olarak teşekkür ediyorum. Bu yatırım hamlesiyle Bayburt OSB yatırım yapmak isteyen yatırımcılar açısından her yönüyle tam teşekküllü bir OSB olmuş oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Maliye Bakanı Naci Ağbal programlarına devam etmek üzere valilikten ayrıldı.​