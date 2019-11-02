Taksi arayan yolcu ile yolcu arayan taksi sürücüsünü bir araya getiren BiTaksi, Avrupa Yakası Sürücü İletişim Ofisi'ni Kağıthane'de açtı.

ve yolculara 6 yıldır hizmet veren mobil taksi çağırma uygulaması BiTaksi, istikrarlı büyümesini sürdürürken, daha iyi bir deneyim sunmak adına da çalışmalarına devam ediyor.

Bi Taksi sahibi Hemşerimiz Nazım Salur açılışa katılan Taksi esnafı ve çalışanlarına bir konuşma yaptı.

Salur'un konuşmasının ardından Taksici esnafının dilek sorularını yanıtladı ve Bi Taksi'nin çaluşma sistemi hakkında bilgi verdi.

İstanbul Taksiciler esnaf odası Başkanı Eyüp Aksuda katılan esnafın sorularını yanıtladı.

BiTaksi, gerek Anadolu gerekse Avrupa yakasındaki Sürücü İletişim Ofisleri ile yıllardır taksi sürücülerine yüz yüze hizmet veriyor. Bu ofisler, uygulamaya kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiği mekanlardan öte, sürücülerin önerileri ile ilgili bire bir muhattap bulabildikleri, meslektaşları ile sosyalleşebildikleri yaşam alanları olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu nedenle BiTaksi, Sürücü İletişim Ofisleri'ni sürücülerin gün içinde geldiklerinde araçlarını otopark sıkıntısı yaşamadan rahatça park edebildikleri, soluklanabildikleri, stres atabildikleri birer alan olarak şekillendirmeye çalışıyor. Kağıthane'de sürücülere kapılarını açan yeni ofis ile sürücülere daha kaliteli ve konforlu hizmet verilmesi planlanıyor.

Bi Taksi Sahibi Nazım Salur