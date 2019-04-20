Şair-yazar Faruk Nafiz Kılıçalan(Beşiroğlu) kitaplarını okurları için Taşhan’da imzaladı.

Faruk Nafiz Kılıçalan okurları için kitaplarını Taşhan da imzaladı.

Purut Kitabevi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Bayburt Kitap Şenliği'nin bugünkü yazar konuğu Faruk Nafiz Kılıçalan. Altunay ve Sır Nâme adlı şiir kitaplarının ardından Ma'şeri Bayburt adlı biyografi çalışmasıyla da dikkat çeken Kılıçalan, bugün gün boyunca Taşhan'da kitaplarını imzaladı.

Hayatını sürdürdüğü Tekirdağ'dan gelerek okurlarıyla buluşan Kılıçalan, Altunay ve Sır Nâme adlı şiir kitaplarının ardından çıkardığı biyografi kitabının Bayburt'un son 50 yılında iz bırakmış kıymetli isimlerin hayatlarından kesitler sunduğunu kaydederek, "Bu yönüyle benim için çok değerli.

Bu kıymetli şahsiyetlerin başardıklarını gelecek kuşakların da iyi bilmesi için böyle bir çalışma gerekliydi.

Bu açığı kapatabildiysek ne ala" dedi. İl dışında bu tür etkinliklere katıldığını, memleketinde böyle bir etkinlikle hemşehrileri, dostları ile bir araya gelmekten ise büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Kılıçalan, 'Kuvveden Fiile' adlı bir şiir kitabının yaz aylarında okuyucuyla buluşacağını, ayrıca bir roman çalışmasının da bulunduğunu kaydetti.

Kılıçalan, ilgi gösteren kitapseverlere ve etkinliği tertip eden Purut Kitabevi'ne teşekkür etti. Öte yandan Kılıçalan, gün boyu Taşhan'da okurları için kitap imzalamaya devam edecek.