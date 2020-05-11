Berberler Dezenfekte Ediliyor

Tüm Dünya'yı etkisi altına alan kovid-19 salgını dolayısıyla yaklaşık 2 aydır kapalı durumda bulunan berberler ile bay bayan kuaförleri açılış hazırlıkları yaparken daha önce bir çok tedbiri hayata geçiren Bayburt Belediyesi şehirdeki tüm berber ve kuaförleri dezenfekte ediyor.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği kurallar dahilinde 11 Mayıs 2020'de kepenklerini açmaya hazırlanan berber ve kuaförleri tek tek dezenfekte eden belediye ekipleri ayrıca el dezenfektanı ve maskede hediye ediyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci vatandaşların akıllarında soru işareti bulunmadan gönül rahatlığıyla tıraşlarını olabilmeleri adına belediye olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, " bilindiği üzere yaklaşık iki aydır kapalı olan berber ve kuförlerimiz 11 Mayıs 2020'de tekrar hizmet vermeye başlayacak. Bizde Bayburt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla tıraş olabilmeleri adına berberlerimizi dezenfekte ediyoruz. Ayrıca her berber ve kuaföre el dezenfektanı ile koruyucu maskede temin ediyoruz. İnsallah kurallara uyup bu süreci en iyi şekilde atlatacağız. Unutmayalım hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." Diye konuştu.-