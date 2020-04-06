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BELEDİYES VİRÜSLE MÜCADELEDE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni nesil koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede işi sıkı tutan Bayburt Belediyesi, her hafta Pazartesi günü kurulan halk pazarında da tedbiri elden bırakmıyor.

BELEDİYES VİRÜSLE MÜCADELEDE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR
06 Nisan 2020 Pazartesi 16:49

Pazar tezgâhlarının 4’er metre aralıklarla kurulmasını sağlayan Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eldiven ve maske dağıttıkları pazarcılara uymaları gereken hijyen kuralları hakkında bilgi veriyor.

Özellikle yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce ‘seçmece’ olarak alınmasını engellenmesi gerektiği üzerinde duran zabıtalar, pazarcıların maske ve eldivenlerini takarak satışlarını yapmalarını söylediler. Bir taraftan halk pazarında satıcıları hijyen kurallarına uygun şekilde davranmaları konusunda uyarılarını yapan zabıta personeli, diğer bir taraftan da pazara gelen vatandaşlara da maske dağıtıyor. Pazarın girişine konulan el dezenfektanları da vatandaşın kullanımına sunuluyor.  Zabıta personeli ayrıca ateş ölçerle pazar esnafının ve vatandaşların ateşini de tedbir amaçlı kontrol ediyor.

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