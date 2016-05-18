BELEDİYENİN Çalışma Temposu Yükseliyor

Hava sıcaklıklarının iyiden iyiye yükselmesiyle beraber çalıma temposunu her geçen gün artıran Bayburt Belediyesi'nin sahada görevli ekipleri birden çok noktada çalışmalarını devam ettiriyor. Bir yandan şehrin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde asfaltlama çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da şehir merkezi ve mahallelerdeki ara sokaklarda kaldırım yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Veysel Mahallesi Atkayası mevkiinde kaldırım yapımını sürdüren ekiplerin çalışmaları tamamlandığında bu bölgede göze hoş gelmeyen durumlar ortadan kaldırılmış olacak.

BELEDİYENİN Çalışma Temposu Yükseliyor
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Orta Refüjlerde Düzenleme Çalışması Devam Ediyor

Yeni iş sezonunun açılmasıyla beraber ana yol ve sokaklardaki orta refüjlerde düzenleme çalışması başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise çalışmaları son sürat devam ettiriyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarındaki çalışmalarını hızlandıran ekipler zararlı böceklerden dolayı kuruyan ağaçların yerine yenisini dikerken bir yandan da düzenleme çalışması yapıyor.

Yeni Şehir Parkı Kendi Gösterdi

Ankara Büyük Şehir Belediyesinin katkılarıyla geçen yıl yeniden düzenlenmeye başlanan Yeni Şehir Parkında da çalışmalar yeniden hız kazandı. Proje imalatında büyük oranda ilerleme kaydedilen Yeni Şehir Parkında ağaçlandırma çalışmasına başlandı.




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KAYA - 8 ay önce
BAYBURT BAYBURT OLALI BÖYLE YANLIŞ YATIRIMLAR GÖRMEDİ. EN BARİZ ÖRNEK ŞEHRİN İKİ NOKTASINDA KAZALARI ÖNLEMEK İÇİN YAPILAN (BİR SÜRÜ NOKSANLARI VAR) BİR ALTGEÇİT, BİR ÜST GEÇİT VAR. İKİSİDE SANKİ DAHA ÇOK KAZA OLSUN DİYE PROJELENDİRİLMİŞ. HELE BİR ÜST GEÇİT VAR. HER ALLAHIN GÜNÜ KAZA OLUYOR. BU MEMLEKETİN GERÇEKTEN SAHİBİ YOK.
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