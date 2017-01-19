BELEDİYELERİN ARAÇ PARKI GENİŞLİYOR…

AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal, belediyelerin araç filosunu genişletmesine katkı sağlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’na teşekkür etti.

Bayburt, Demirözü, Gökçedere ve Arpalı belediyelerinin araç filolarını yeni gelen araçlarla güçlendirdiğini belirten Kobal, belediyelere gelen hizmet konusunda desteklerini esirgemeyen Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’na teşekkür etti.

Yeni araçlarla vatandaşa götürecekleri hizmetin daha etkili ve kaliteli olacağını belirten Başkan Kobal,"Bundan sonraki süreçte de belediyelerimiz sahada diri olan, hizmetlerin en iyisini götürmeye çalışan bunun yanında da vatandaşların takdirini toplayan bir belediyecilik anlayışını sergilemeye devam edecektir. Amacımız araç sayımızı arttırarak şehrimizin her noktasına daha verimli ve kaliteli hizmet sunmaktır. Araçlarımız şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.