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Belediye ve Tapu Kadastro Arasında Protokol İmzalandı

Bayburt Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 24. Erzincan Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Belediye ve Tapu Kadastro Arasında Protokol İmzalandı
23 Mart 2021 Salı 11:43

Protokol sayesinde belediyeye emlak borcu olmayan vatandaşların emlak beyanları direkt olarak sistem üzerinden görülecek ve vatandaşlar Tapu Kadastro İl Müdürlüğü ile Bayburt Belediyesi arasında mekik dokumak zorunda kalmayacak.

Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak olan uygulama Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Bayburt Tapu Müdür Vekili Taylan Akyol’un imzaları ile resmiyet kazandı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Bayburt Belediyesi olarak hem teknoloji ve hız çağına ayak uydurmak hem de vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak adına önemli bir uygulamayı yürürlüğe koyduk. Artık emlak borcu olmayan vatandaşlarımız emlak beyanlarını almak için belediyemiz ile Tapu İl Müdürlüğü arasında mekik dokumak zorunda kalmadan işlemlerini kolayca halledebilecekler.  Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Belediyemiz onların her zaman yanında ve hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalarda bulunmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı. 

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