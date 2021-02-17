BELEDİYE KARLA MÜCADELEYE BAŞLADI..

Bayburt’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri şehrin birden fazla noktasında aynı anda çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu gece saatlerinden itibaren karla mücadeleye başlayan ekipler çalışmalarını ara vermeden yoğun mesai ile sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bir yandan ana arterler ve mahallelerde kar temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler diğer yandan buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf eden ekiplerin bir kısmı da şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan kaldırımlar ile mahallelerdeki merdivenlerde kar küreme çalışması yapıyor.

Ayrıca sürücülerin kış mevsiminde korkulu rüyası haline gelen Kışla Çeşmesi rampasında kar ve buz etime sistemi sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Çalışmaları yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptığı açıklamada “Beklediğimiz kar yağışı şehrimize gece saatlerinden itibaren geldi. Bu duruma hazırlıklıydık ve ekiplerimiz yağış başladığı andan itibaren hemen harekete geçerek çalışmaya başladılar ve gece boyu da ara vermeden çalışmalarını sürdürdüler. Sabahın ilk saatlerinden itibaren de devam ediyorlar. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar ekiplerimiz görevlerinin başında. Mahallelerde, şehir merkezinde, ana arterlerde her yerde büyük bir özveri ile çalışıyorlar. İnşallah bu kar yağışını da her hangi bir olumsuz durum olmadan atlatacağız. İfadelerini kullandı.