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Belediye Ekipleri Doğaya Yem Bıraktı

Kışın ağır geçmesinden dolayı Yaban Hayvanları için araziye yem bırakılıyor.

Belediye Ekipleri Doğaya Yem Bıraktı
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Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağır kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanların mevsim koşulları nedeniyle yiyecek sıkıntısı çektiği dönemlerde belirli aralıklarla doğaya yem bırakıyor.  Yemleri özellikle sokak hayvanların sıklıkla gezdiği yerler ve yabani hayvanların geçiş güzergâhı olduğu düşünülen yerlere bırakmaya dikkat eden ekipler, bu uygulamaya haftalık periyotlarla devam ediyorlar.
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