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BELEDİYE BAŞKANLARINDAN GÜÇ BİRLİĞİ

Bayburt’ta istihdam oluşturmak, kentin doğal ve bitkisel ürünlerini daha geniş bir piyasaya sunmak amacıyla güç birliğine giden belediye başkanları ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN GÜÇ BİRLİĞİ
24 Eylül 2019 Salı 12:54

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır bir araya gelerek oluşturulması düşünülen birlik ya da şirketin ön görüşmesini yaptılar.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, ‘Birlikten Kuvvet Doğar’ atasözünden yola çıkarak güç birliğine gittiklerini ve bu vesileyle Bayburt’ta istihdam alanları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

İstihdamı artırma, kentin doğal ve bitkisel ürünlerini daha geniş bir piyasaya sunmak adına bütün belediye başkanlarıyla birlikte bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Pekmezci, “Amacımız üreten bir yapıyı oluşturmak. Bayburt’taki işsiz olan hemşehrilerimizi kendi ürettikleriyle hayatını devam ettirme adına bir çalışma içerisinde olduk. Ön bir görüşme gerçekleştirdik. Bütün belediye başkanlarımızla iki ayrı alternatifi konuştuk. Alternatiflerden biri ‘birlik’ oluşturmak, bir diğeri de ‘şirket’ oluşturmak. Her iki konuda hazırlanan ön çalışmayı kendilerine verdik. Belediye başkanlarımız da bu iki ayrı alternatif çalışmayı değerlendirecekler. Bir sonraki yapacağımız toplantıda birlik mi şirket mi konusunda karar vereceğiz. Buradaki en büyük hedefimiz Bayburt’ta işsiz vatandaşımıza çare olmak ve Bayburt’un geçmişteki o iyi günlerinde ürettiği bir takım doğal ürünleri günümüze taşımak. Bütün belediye başkanlarımızla bu konuda çalışma yapmak istiyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

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