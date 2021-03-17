Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Bu büyük zafer, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu göstermesi açısından da insanlık tarihi içinde çok özel bir yere sahiptir.

Vatan topraklarının dört bir yanından gelerek, Çanakkale’de, işgal kuvvetlerine geçit vermeyen kahramanlarımız; bizim bugün millet olarak sahip olduğumuz birlik ve beraberliğin ne kadar sağlam temellere dayandığını bütün dünyaya en gür sesle ilan etmiştir. Bizlerde, üzerimize düşeni yaparak şehitlerimizden miras kalan bu mukaddes emaneti asla yere düşürmeyecek ve daha yukarılara taşıyacağız.

Bu vesileyle Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümünü ve şehitler günümüzü tebrik ediyor, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu vatan topraklarını bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimize yüce rabbimizden rahmet diliyorum."