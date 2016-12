BELEDİYE BAŞKANI MEMİŞ'İN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş 24 Kasım Öğretmenler Günü için kutlama mesajı yayınladı.

Ülkemizin geleceğinin eğitime, eğitimin ise öğretmene dayalı olduğunu belirten Başkan Memiş yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlik, insan hayatında eğitim, davranışları doğru yönlendirmede ve insan haklarına saygı duyulmasında birinci derecede etkilidir. Bu yüzden öğretmenlerimize zor görevler düşmektedir. Öğretmenliğin amacı, gücü nispetinde erdemli toplum gayretine katkı sağlamaktır. Çocuklarımızı iyiye, güzele, aydınlığa ve bilgiye götüren öğretmenler, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması ve oradan da ileri gidebilmesi adına iyi yetişmiş, donanımlı bir neslin oluşması için de önemlidir.

'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin' anlayışından hareketle insana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek bizim nazarımızda kutsaldır. Her öğretmen, çocuklarımız için, geleceğimiz için bir umut ışığıdır. Şuna inanıyoruz ki Türkiye gelecekteki hedeflerine dünyadaki değişime uzak kalmayan, kendini yenileyen, genç nesilleri dünün ve bugünün şartlarına göre değil, yarının şartlarına göre geleceğe hazırlayabilecek öğretmenlerle ulaşacaktır.

Bu vesile ile çocuklarımızın eğitimli yetişmesinde ve geleceği için doğru kararlar vermesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakârlığı gösteren irfan sahibi tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim."