 ﻿
Kimse Bayburtluların Türkiye sevdasını sorgulamaya kalkmasın.
Kimse Bayburtluların Türkiye sevdasını sorgulamaya kalkmasın.
0
Prof. Vedat Bilgin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Başdanışmanı oldu.
Prof. Vedat Bilgin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Başdanışmanı oldu.
1
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’IN BAYBURT’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 101. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’IN BAYBURT’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 101. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
0
Başkan Memiş’in “ 21 Şubat Kurtuluş Günü” Mesajı
Başkan Memiş’in “ 21 Şubat Kurtuluş Günü” Mesajı
0
banner399

BELEDİYE BAŞKANI MEMİŞ'İN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

BELEDİYE BAŞKANI MEMİŞ'İN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI
07 Mart 2019 Perşembe 20:30

Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşlarından biri ise kadınlarımızdır. Unutulmamalıdır ki; Her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır. Ayrıca kadınlarımız her daim zarafetleri, fedakârlıkları, nezaketleri ve letafetleriyle toplumumuzun denge unsuru olmuşlardır.

 İstiklal mücadelemizde de çok önemli görevleri üstlenen kadınlarımız canları pahasına vatanı korkusuzca savunmuşlardır.  En başta annelik gibi kutsal bir görevi yerine getiren kadınlarımıza daima saygı duymalıyız. Yüce dinimiz ve medeniyetimizde her zaman kadına özel bir önem vermiş ve kadınlarımızın hak ve hukuklarının çiğnenmemesi hususunun altını önemle çizmiştir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde "Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananınızdır." buyurmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, hayatımıza emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.

banner397
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.