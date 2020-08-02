Bayramlaşma açık havada gerçekleşti..

Bayburt’ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Her yıl farklı bir mahalle odasında gerçekleştirilen bayramlaşma programı salgın tedbirleri nedeniyle bu yıl açık alanda yapıldı. Vali Cüneyt Epcim, Valilik önünde düzenlenen programda kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve davetlilerin bayramını tebrik etti.

Programda yaptığı konuşmada bayramların müstesna zaman dilimleri olduğunu ifade eden Vali Epcim, Müslümanlar için çok özel anlamı bulunan Kurban Bayramı’nı birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bayburt’un huzurlu ve sakin bir Bayram geçirdiğine işaret eden Vali Epcim, “Bugün de çok değerli protokolümüz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve basın mensuplarının katılımıyla açık havada bir tören gerçekleştirdik. Hepimizin bildiği gibi bazı illerimizde o yöreye özgü geleneksel bayramlaşma programları düzenlenir. Bayburt’umuzdaki bayram kutlamaları genellikle köy odalarında, şehir merkezinde ise mahalle odalarında yapılmakta. Salgın tedbirleri nedeniyle bu yıl açık havada yapmak istedik. Hepimizin bildiği gibi salgınla mücadele noktasında devletimizin ciddiyeti ve kararlılığı söz konusu bunu bayramlaşma programı münasebetiyle biraz daha yansıtmak istedik.” diye konuştu.

Tedbirlere uyma çağrısını yineleyen Vali Epcim, “Özellikle salgın hastalık döneminde bayramlaşmaların minimize edilmesini, telefonla bayramlaşmalara ağırlık verilmesini istiyoruz. Bunun yanı sıra maske kullanımını çok önemsiyoruz. Devletimizin ve milletimizin bu noktada gerekli hassasiyeti göstereceğinden eminiz. Toplu bayramlaşmaların bu dönemde çok sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Salgınla mücadele noktasında tüm Bayburtlulardan gerekli hassasiyeti bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vali Epcim, davetliler ve vatandaşların bayramlarını tebrik ederek milletçe gelecek bayramlara kavuşma temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ise Kurban Bayramı’nı uzun bir aradan sonra doğduğu topraklarda geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Benzer şekilde salgın tehdidine dikkat çeken Milletvekili Zeybek, ibadetler ve bayramlaşma esnasında tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Milletvekili Zeybek, “Bizim gördüğümüz kadarıyla Bayburt salgına karşı duyarlılığı Türkiye genelinde en yüksek illerden birisi. Bunu başarılı bir şekilde sürdürmek gerekiyor. Önümüzdeki günlerde üniversitelerimizde eğitim faaliyetleri başlayacak. Eğer ilimizi pandemi koşulları noktasında tecrit edilmiş bir halde tutabilirsek bu aileler içinde büyük bir güvence olacaktır. Bu manada emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri üstün çalışmalar dolayısıyla ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Tüm Bayburtlu hemşerilerimizin, 83 milyon yurttaşımızın ve İslam âleminin Kurban Bayramı mübarek olsun.” dedi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de kısa bir konuşma yaparak tüm Bayburtluların bayramını tebrik ettiğini bildirdi. Başkan Pekmezci, “Rabbim nice güzel bayramlarda, birlik ve beraberlik içerisinde, yarınlarımıza daha güzel bir Türkiye’de, daha güzel bir Bayburt’ta yaşama imkanımızın oluşması düşüncesiyle hepinizi en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim nice güzel bayramlarda bizi bir araya getirsin. Kazasız, belasız, sağlıklı nice bayramlar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Programa Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Halit Benek, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay İlker Yurduseven, kamu kurumlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı.