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“Baykovan” Bayburt Balını,Uluslararası HELAL EXPO Fuarında tanıtıyor.

"7'nci Dünya Helal Zirvesi" ve "8'inci İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo" organizasyonu 25-28 Kasım'da İstanbul’da düzenlendi.

“Baykovan” Bayburt Balını,Uluslararası HELAL EXPO Fuarında tanıtıyor.
27 Kasım 2021 Cumartesi 14:09

BAYBURTGÜNDEM-  İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğiyle düzenlenen 7'nci Dünya Helal Zirvesi ve 8'inci İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo, 25-28 Kasım'da İstanbul Kongre merkezinde devam ediyor.

Helal belgeli ticarete ilgi artıyor

Sağlıklı ve hijyenik olması sebebiyle Müslümanların yanı sıra gayrimüslimlerin de ilgisini çekerek gelişen ve her geçen gün artan farkındalıkla büyüyen helal belgeli ticarete yönelik dünyanın en çok ses getiren fuarına Türkiye'nin ev sahipliği yapıyor olması, ülkenin helal kalite altyapısı alanındaki tecrübesini paydaşlara aktarabilmesi için önemli bir fırsat teşkil ediyor.

Baykovan Firma Sahibi İşadamı Remzi Dursunkaya yaptığı açıklamada ,Bayburtumuzun Organik Balını Dünyaya tanıtıyoruz dedi.

“Baykovan” Markasıyla Bayburt Balını İstanbul Kongre Merkezinde HELAL EXPO Fuarında bir çok Ülkeye tanıtıyoruz dedi.

Fuara Bayburtlu Hemşerilerimizde ilgi gösteriyor.Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı ve hemşerilerimiz bu gün standımızı ziyaret etti.Hemşerilerimizi standımıza bekliyorum dedi.

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“Baykovan” Bayburt Balını,Uluslararası HELAL EXPO Fuarında tanıtıyor.
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