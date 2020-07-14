Baykovan Bal ,Mehter marşı ve dualar açıldı…

Baykovan bal satış merkezi mehter marşı ve dualar eşliğinde açıldı.

Bayburt Saat Kulesi meydanı kasaplar çarşısı diye bilinen cadde üzerinde bulunan işyerinin açılışı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde yer alan Mehteran Takımının gösterisi ve okunan Kur’an-ı Kerim tilavet sonrası Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından yapılan dualar eşliğinde gerçekleşti.

“Amacımız Bayburt balını markalaştırmaktır”

Siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreninde işyeri sahiplerinden MÜSİAD Bayburt Şubesi Başkanı Erdal Şentürk, BAYKOVAN bal satış merkeziyle ilgili şu açıklamayı yaptı; “2018 yılında düzenlenen MÜSİAD Fuarında tanıtımını yaptığımız Bayburt balını kısa bir süre içerisinde markalaştırarak tüketici ile buluşturduk. Ticari bir beklentimiz olmadan organik Bayburt balını markalaştırmak Dünya’ya ve Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Bizim en önemli maçlarımızdan birisi ise bal üreticisine aracı olmaktır. Bu gün yaptığımız işyeri açılışımızla birlikte organik Bayburt balının tanıtımının markalaşma yolundaki ilk adımını atmış bulunuyoruz” dedi.

“Bayburt’un dünyaya açılan penceresi olacağız”

Bayburtlu olan ve İstanbul’da yaşadığını belirten Remzi Dursunkaya ise şunları söyledi, “ Bizler Bayburt’umuzu çok seviyoruz. İlimizde faaliyet göstermek ve hizmet etmek adına Bayburt Tarın Gıda ismiyle bir şirket kurduk. Amacımız şehrimizdeki doğal zenginlikleri tüm Dünya’ya tanıtmak istihdamı artırmak ve markalaşmada öncü olmak adına bal sektörüne girdik. BAYKOVAN ilimizin ismiyle özdeşleşiyor. İnşallah bu iş Bayburt’un dünyaya açılan bir pencere olacaktır. Bayburt’umuzun organik olan bu balı sofralarımızda gönül rahatlığıyla tüketilecek kalitededir. Bayburt Tarım olarak bundan sonra ilimizi ön plana çıkaracak hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Bu yıl yaklaşık 100 ton gibi bir bal üretimini tüketicilerimizle buluşturmaya gayret edeceğiz. Bizim tek amacımız Bayburt’umuzu öncü bir şehir olarak Türkiye’de tanıtmaktır” şeklinde konuştu.