BAYBURT’UN SİMGESİ RESTORE EDİLECEK

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş anısına yapılan ilk eser olma özelliğini koruyan Bayburt Saat Kulesi'nin 100 yıla dayanan yorgunluğu son bulacak.

Bayburt Belediyesi, tarihi saat kulesini restore edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş anısına yapılan ilk eser olma özelliğini koruyan Bayburt Saat Kulesi'nin 100 yıla dayanan yorgunluğu son bulacak.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, saat kulesinin Bayburt'un simgesi olduğunu ve yapılacak restore çalışmasının ön hazırlıklarının sürdürüldüğünü belirtti. Saat kulesi için taşın seçiminden, rölöve ve restorasyon planlarının hazırlığına kadar büyük bir titizlikle çalıştıklarını bildiren Pekmezci, "Tarihi Saat kulemiz uzun yıllardır ihmal edilmiş bir halde.

Özellikle balkon kısmı ve üzeri yer yer taş kırıkları içeriyor. Bayburt Belediyesi olarak şehrimizin en önemli simgelerinden biri olan saat kulemizi en güzel şekliyle onarıp yılların yorgunluğuna son vermek istiyoruz" dedi.

Çalışmanın tüm aşamalarını takip ettiğini söyleyen Pekmezci, açılışının yapıldığı 1924 yılından bu yana Bayburt Belediyesi'nin himayesinde olan tarihi saat kulesini en güzel şekliyle onaracaklarını belirterek, Bayburt'un taşının da taş ustalarının da dünyada az bulunur bir kaliteye mazhar olduğunu söyledi. Pekmezci, "1923 yılında Bayburt Belediyesi'nin aldığı karar sonrası Bayburtlu taş ustalarının öncülüğünde 7 ay gibi bir sürede yapılarak ortaya çıkarılan bu güzel eser, bugün yine Bayburt Belediyesi'nin yapacağı rölöve ve restorasyon ihaleleri sonrasında taş ustalarımızın maharetli ellerinde aslına uygun olarak restore edilecek" diye konuştu.

Bayburt Saat Kulesi'nin yapımına 30 Ekim 1923 günü Bayburt Belediye Başkanı Kamil Alp, meclis üyeleri Tevfik Çoruh ve Hamit Dönmez'in belediye meclisine sunduğu dilekçe sonrası başlanmıştı. O yıllarda ‘minare ustası’ olarak Doğu Anadolu’da nam salan ünlü taş ustaları Bayburtlu Muhyettin Usta ile Rizeli İbrahim Usta öncülüğünde yapılan saat kulesi Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşuna atıfla 21 metre olarak inşa edilmişti.

18 Mart 1924 günü düzenlenen törenle açılan saat kulesinin o günden bugüne bakımını Bayburt Belediyesi üstleniyor.

Tarihi Saat Kulesi, 1984 yılında geçirdiği küçük çaplı onarım çalışmasının ardından ilk kez ciddi bir restorasyona tabii tutulacak.