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Bayburt’un bağrından Azerbaycan’a selam olsun.

SONUNA KADAR YANINIZDAYIZ. Bayburt Milletvekili Fetani Battal. Bayburt'tan Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtarma savaşında ,Azerbaycanlı kardeşlerimize,Sonuna kadar arkanızdayız dedi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 12:28

Biz bölgemizde Ermenilere karşı mücadele veriyorduk.Vatanımızın elimizden alınmasına müsaade etmedik.Arkalarına Ağababalarını alarak buna cesaret etmişlerdi.

Aynı tarihlerde Yunanlılar Polatlıya kadar ilerlemiş ve Ülkemizi işgal etmeye yeltenmişlerdi.

Aradan Yüz yıl geçti ,yine arkalarında aynı ağababaları Azerbaycan’ımıza hücum ettiler.

Kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız.

Azerbaycan da Yüz yıl öncesine göre çok daha güçlüdür.Bu Millet onlara haddini bildirecek.İşgal altındaki Azerbaycan Türk topraklarını geri alınana kadar bu mücadele devam edecek.

Bayburt’un bağrından Azerbaycan’daki kardeşlerime selamlar gönderiyorum ve onlara diyorumki “Biz arkanızdayız”

Etiketler; #Fetani Battal #Bayburt #azerbaycan
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