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BAYBURT’UN ARTIK BİR ŞEHİR ARŞİVİ VAR

Bayburt Üniversitesi Bünyesinde Şehir Arşivi (BAYŞAR) Açılıyor

BAYBURT’UN ARTIK BİR ŞEHİR ARŞİVİ VAR
30 Nisan 2017 Pazar 10:53

28 03/2017 tarihinde Bayburt Üniversitesi Senatosu, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun Başkanlığında düzenlenen toplantıda Bayburt Üniversitesi Bünyesinde kurulacak olan Bayburt Şehir Arşivi kurulması yönünde karar alınmıştır.


Bayburt Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde kurulacak olan Bayburt Şehir Arşivi; Bayburt ‘un tarihi ve kültürel birikimini yansıtan arşiv belgeleri, kitap, gazete, dergi, yıllık, makale, fotoğraf, film gibi yazılı ve görsel dokümanları bir araya getirerek kalıcı bir ortak değer ortaya koymayı, teknolojik donanım, çağdaş arşivcilik anlayışı ile ‘ Bayburt’un ortak hafızası’ ve ‘Bayburt Üniversitesi’nin şehre açılan penceresi ‘ olmayı hedeflemektedir.


Bayburt Şehir Arşivinde; Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi gibi resmi arşivlerde mevcut olan Bayburt’la ilgili arşiv belgelerinin sureti, Bayburt’la ilgi yerel ve ulusal gazete, dergi ve yıllıklar, çeşitli kaynaklardan elde edilmiş yazılı, sözlü ve görsel materyaller, yurt içi ve yurt dışında tespit edilecek resmi ve özel arşivlerden elde edilecek materyaller, şahıslardan elde edilecek Bayburt’la ilgili arşiv değeri taşıyan her türlü materyal ve yine şehrimizle ilgili kitap ve makaleler bulunacaktır.


Bayburt Şehir Arşivi’nin öncelikli hedefi şehrimizin tarihi hafızası olmasının yanında, bünyesindeki tüm materyaller ile yeni araştırma ve yayınlara zemin hazırlamaktır. Bu maksatla arşiv tüm araştırmacılara açık olup arşiv kişisel başvuru ve internet aracılığı ile incelenebilecektir.

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