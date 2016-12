Bayburt’tan Türkmenlere 1 TIR daha

Bayburt İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye’deki Türkmenlere yardım için başlattığı kampanya kapsamında Aydıntepe ilçesinden 1 TIR’lık yardım gönderdi.

Gönderilen yardımlar için ilçede tören düzenlendi. Törene Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk İlçe Müftüsü Bedri Sinan Yazıcı İHH Bayburt Şube başkanı İlhami Polat ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Başkan Memiş: “Biz Mekke’de tebliğ edilip Medine’de tesis edilen bir dinin mensupları olarak o gün Mekkeli Müslümanlara bütün varlıklarını sunan bir dinin mensuplarıyız. Avrupa'da her zaman olduğu gibi o emperyal güçlerin, o zalimlerin, o barbarların zulmünden kaçıp Osmanlıya sığınan İspanya’dan kovulan Yahudileri bağrına basan Osmanlı'nın torunlarıyız” dedi.



Konuşmasında Türkmenlere olan yardımların her zaman devam edeceğini vurgulayan Memiş, “Bugün yardım manen, yarın yardım can ile olacaksa da evet içimizdeki gafiller ve hainlerle birlikte bütün batılı emperyal güçler o şer odakları bilsin ki, bu Bayburt halkı kan lazım olduğu gün kanını verecektir. Can lazım olduğu günde canını verecektir. Bunun içinde Allah'a sonsuz hamdı senalar ediyoruz ki, içimizdeki bu kardeşlik duygusunu, yardım severlik duygusunu hala muhafaza etmemize yardım etti” diye konuştu.



Bu yardımların Müslüman olan, insanlık duygusu olan her vatandaşın görevi olduğunu anımsatan Memiş; “Bayburt bu anlamda hep örnektir. çünkü biz biliyoruz Bayburt halkı tarihinin hiç bir döneminde din ve vatan düşmanı çıkarmadığı gibi din ve vatan düşmanlarına prim vermemiş bir şehrin adıdır” dedi.



İHH Bayburt Şube Başkanı İlhami Polat ise, gönderilen yardımlarla ilgili bilgiler verdiği konuşmasında Türkmen dağında devam eden savaşın 5. Yılında olduğunu söyledi.



Bayburt İHH olarak 40 gün önce yardım kampanyası başlattıklarını anımsatan Polat; “Komşumuz Suriye’de insanlık dramı yaşanmaktadır. Oradaki kardeşlerimiz perişan bir hayat sürmektedir. Bizlerde Baburt İHH olarak 40 gün önce bir kampanya başlattık. Buradaki kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak acılarını dindirmek için. Ve şu anda 9. tırımızı göndermek için burada toplanmış bulunuyoruz” dedi.



Gönderilen yardım tırının içerisinde 16 ton un, 3 ton makarna ve bay bayan giyecek eşyalarının olduğunu belirten Polat; “Bayburt ölçeğinde 40 gün içerisinde bu 9. tırımız. Yaklaşık 1 ay önce Bayburt'tan 5 tırımız hareket etti. Geçtiğimiz Cuma günü Demirözü, Gökçedere Arpalı ilçemizden 3 tır daha gönderdik. Bugün de Aydıntepe’den göndermek üzere 9. tırımızı hazırladık. Bu tırımızın içerisinde 16 ton un 3 ton makarna bay-bayan çocuk kışlık malzemesi olmak üzere toplamış olduğumuz yardımın toplam bedeli 74 bin 240 TL'dir” dedi.



Toplanan yardımlar törenin ardından dualarla Suriye’ye doğru yola çıktı.