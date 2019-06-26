İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için tatillerini yarıda kesip İstanbul’a gelen seçmenler Bayburt’a dönmeye başladılar.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul’a oy vermeye geldiler.18 yaşından 90 yaş aralığında Bayburtlu seçmenlerimiz ,davalarına sahip çıkarak 1200 km yol katettiler.

Yaşlıyız,hastayız demediler dedelerimiz,ninelerimiz haziran sıcağında Cumhur ittifakına destek için yola çıktılar.Görevlerini yapmanın bilinciyle memlekete dönmeye başladılar.

Seçmen olan hemşerilerimiz İstanbul Bahçelievler ve Samandıradan otobüslerle Bayburt’a yola çıktılar.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler şubesi yönetimi Billal Battal’ın önderliğinde İstanbul Bahçelievler deki otobüslere hemşerilerimizin yerleştirilmesini sağladılar.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal bir teşekkür mesajı gönderdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde,Bayburt AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat,Bayburt Milliyetçi hareket Partisi İl BaşkanıBekir Kasap,Milliyetçi hareket partisi MYK üyesi İdris Aydın,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pakmezci,Bayburt Arpalı Belediye BaşkanıAbdurrahman Polattimur,Bayburt Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve Ak Parti gençlik kolları ,Bayburt Dernekleri bu seçimde üzerine düşen vazifeyi hep beraber yorulmadan dinlenmeden layıkıyla görevlerini yaptıklarını biliyorum.

İstanbul Bahçelievler İlçe Başkanlığı,Bayburt AK Parti Polatformu üyelerine,Meclis Üyelerimiz Baki Ataş ve Gökhan Subaya'a ve Seçim sandıklarının başında İstanbul genelinde sandıklara sahip çıkan merkez , köy derneklerinden hemşerilerimizde seçim sürecinde bizlere destek olup çalıştılar.

Yaşlıyız,yoruluruz,hastayız demeden bir oy’da bir oydur diyerek bunca yolu gelen dedelerimize,ninelerimize,hemşerilerimize ve bu organizasyonu yapan, günlerce telefonları başında emek sarf eden AK Parti İl başkanlığı çalışanlarına teşekkür ediyorum dedi.