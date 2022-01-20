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Bayburt’tan İdlib’e kardeşlik köprüsü

Bayburt’tan İdlib’e uzanan kardeşlik köprüsü yürekleri ısıttı.

Bayburt’tan İdlib’e kardeşlik köprüsü
20 Ocak 2022 Perşembe 11:27

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt’ta, Seyyit Yakup İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nce Suriye’nin kuzeyinde yaşanan insani krize yönelik başlatılan yardım kampanyası kapsamında temin edilen gıda ve yaşam malzemeleri İdlib’e ulaştırıldı. Yardımlar bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak yurda dönen dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile Başkan Mehmet Anar Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette bölgedeki insani yardım çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vali Epcim, kampanya dolayısıyla Başkan Anar ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ettiğini bildirdi. Başkan Anar ile yönetimine çalışmalarında başarı dileyen Vali Epcim, ziyaretleri dolayısıyla da ayrıca teşekkür etti.

Başkan Anar ise Bayburt halkının yardımlaşma ve dayanışma noktasında her zaman güzel örnekler çıkardığını belirtti. Yardımların bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdüğünü ifade eden Anar, bölgede memnuniyetle karşılanan kampanyaya destek olan herkese teşekkürlerini ifade etti.

Yardımların 600 ailenin iki aylık ekmek ve 540 ailenin bir aylık ısınma ihtiyacını karşılayacak nitelikte olduğuna değinen Anar, 500 kişiye giyim, 207 aileye nakdi yardım ve 600 adet battaniye dağıtımını içerdiğini söyledi.

Ziyarette dernek yönetim kurulu üyeleri Haktan Keskin ile Cenan Muslu da yer aldı.

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