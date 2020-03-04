Bayburt’tan Bahar Harekatı’na Konvoylu Destek

Bayburt’ta minibüs , otobüs ve taksi şoförleri, konvoy düzenleyerek Bahar Kalkanı Harekatı’na destek verdi.

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından şehitleri anma ve Bahar Harekatı’na destek amacı yüzlerce araç ile konvoy geçişi düzenledi.

Türk bayraklarıyla bezenen araç konvoyu korna çalarak Akşemseddin ve Cumhuriyet Caddesi boyunca tur attı.

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman, yaptığı açıklamada, “Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topaklarından eden, canlarına kast eden zihniyete sahip rejim bulunuyor. Bu rejim son olarak askerimizi kalleşçe pusuya düşürmüştür. Bu saldırı asla kabul edilemez. Bayburt’ta faaliyet gösteren şoför esnafı olarak yüreklerimiz Bahar Kalkanı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçikle birlikte çarpıyor” dedi.

Etkinliğe Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Uçurum, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.