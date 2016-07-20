BAYBURT’TAKİ STK’LARDAN DARBE GİRİŞİMİNE TEPKİ

Bayburt’un önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları, darbe girişimini ortak basın bildirisi ile kınadı.

Bayburt, Türk Dünyası Parkı’nda gerçekleşen açıklamada grup adına basın açıklamasını okuyan TSO Başkanı İbrahim Yumak, “15 Temmuz 2016 tarihinde gece saatlerinde başlayan, İstanbul ile Ankara merkezli gerçekleşen ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinde odaklanmış Fethullahçı Terör Örgütü üyesi bir gurup rütbeli haydutun organize ettiği terör olayını lanetliyoruz. “ dedi. Yaşanan olayın Türk Milletine ve Türk Devletine karşı, gerçekleştirildiğini belirten Yumak, şu açıklamayı yaptı: “Bu yaşanan olay Türk Milletine, Türk Devletine karşı girişilmiş örgütlü bir olaydır. Bu alçakça girişim milletimizin ve devletimizin kurumlarının sağduyulu yaklaşımları ile çok şükür ki sonuçları itibarıyla geri dönülemeyecek noktaya gelmeden engellenmiştir. Milletimiz kendi iradesini hedef alan bu eli silahlı haydutların karşısına çıkarak demokrasisine ve iradesine kararlılıkla sahip çıkmış ve kendisine silah doğrultanlar milletin tepkisi karşısında geri adım atmak zorunda kalmışlardır. Aziz milletimiz siyasi düşünce ayrılıklarını bir kenara bırakıp, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın demokrasiye sahip çıkma çağrılarına uyarak meydanlara inmemiş olsa bu terör örgütü amaçladığı devleti ele geçirme eylemini gerçekleştirmiş olacaktı. Türkiye Cumhuriyetinin kurucu meclisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimize bomba yağdırmak, Türk polisine milletin silahlarıyla saldırmak, yaşlısından gencine, yedisinden yetmişine meydanlara inerek devletine sahip çıkan sivil halka hedef gözetmeksizin mermi yağdırmak gibi bir alçaklığa tevessül edenlerin milletimizi millet yapan değerlerden ne kadar nasipsiz oldukları görülmüştür. Bunların Türklük ve İslam ile alakaları yoktur. Bu yaşanan süreç göstermiştir ki, büyük Türk milleti kendi iradesinin terör örgütleri tarafından gasp edilmesine müsaade etmemiş ve o iradenin gereğini yaparak sokaklara inmiştir. Bunun neticesinde de Türk Devletinin bekasına karşı yapılan bu terör saldırısı devletimizin tüm kurumları ve aziz milletimiz ile bertaraf edilmiştir. Diğer taraftan, millete tank ve silahları çevirenlerin, gazi meclisi bombalayanların, emniyet güçlerimizi şehit edenlerin, sivillere ateş edenlerin bunu bir senaryo kapsamında gerçekleştirdiğini ifade etmek ve buradan bir siyasi hesap yapmak kelimenin en hafif tabiri ile darbeye teşebbüs edenlerin yaptığı kadar büyük bir alçaklıktır. Demokrasilerde siyasi iktidarı değiştirmenin yolu ve yöntemi bellidir, o da sandıklar ve seçimlerden geçer. Halkın iradesi ile iş başına gelmiş iktidarları yine ancak halkın iradesi değiştirebilir. Sonuç olarak hiçbir güç halkın iradesi karşısında duramaz. Bu vesile ile, Bayburt sivil toplum örgütleri olarak bizler geçmişte olduğu gibi bu günde, yarın da her türlü darbenin, darbe girişimin karşısında olduğumuzu açık ve net olarak bir kez daha beyan ederiz. Hayatını kaybeden masum vatandaşlarımıza, kahraman emniyet ve silahlı kuvvetler mensuplarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu darbe teşebbüsü ile terör olayını gerçekleştiren askeri personele destek vermeyen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin İdari kadrosunu ve askeri personelini de millet iradesinin yanında durdukları için tebrik ediyoruz. Demokrasinin en önemli savunucularından olan sivil toplum örgütlerimiz için gün, demokrasiye sahip çıkma günüdür.”