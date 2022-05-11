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Bayburt’ta Yılın Şoförü Recep Erkut Topal oldu.

Bayburt’ta, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yılın şoförü belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü denetimleri sonucunda yılın şoförü bir yıl süresince trafik kurallarını hiç ihlal etmeyen sürücüler arasından belirlendi.

Bayburt’ta Yılın Şoförü Recep Erkut Topal oldu.
11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:18

BAYBURTGÜNDEM-  Kriterleri karşılayan taksi şoförü Recep Erkut Topal, direksiyon başında hiçbir kural ihlali gerçekleştirmedi. Topal’a “Yılın Şoförü” plaketi Vali Cüneyt Epcim tarafından takdim edildi.

Bayburt Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törene İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ve Yılın Şoförü Recep Erkut Topal katıldı.

Geçimini 17 yıldır taksicilikle sağlayan Topal, ödül dolayısıyla son derece heyecanlı olduğunu ifade etti. Genç yaşlarından itibaren direksiyon başında olduğunu belirten Topal, trafikte en önemli şeyin kurallara uymak olduğuna vurgu yaptı.

Topal, ödül dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Topal’ı tebrik eden Vali Epcim ise trafik kurallarına uyum konusunda gösterdiği hassasiyet dolayısıyla da ayrıca teşekkür etti.

Vali Epcim, tüm vatandaşları trafik kurallarına uyma noktasında hassas davranmaya davet etti.

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