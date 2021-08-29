BAYBURT’TA YAPILAN İLK ÇATI ÜZERİ GES PROJESİ DEVREYE ALINDI

Son yıllarda, yapılan düzenlemeler ile ekonomik yapılabilirliği daha cazip hale getirilen çatı ve cephelerde, Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu sayesinde kendi elektriğini güneşten üreten haneler, sanayi tesisleri, tarımsal faaliyetler her geçen gün artıyor.

BAYBURTGÜNDEM- Yaşanan artış ile Bayburt’un merkez ilçesinde bulunan Teknik Ticaret ‘de toplam kurulu gücü 306,86 kWp olan güneş enerji santralini faaliyete geçirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunurken aynı zamanda Bayburt’ta temiz enerji kullanımına öncülük etmeye başlamıştır. Konuyla ilgili, Evcil Solar Enerji Şirketleri Genel Müdürü Mustafa Evcil Bayburt’ta yaptığımız Teknik Ticaret’e kurulmuş olan güneş enerji santrali ile firmanın yüzde 100 elektrik tasarrufunun yanında ek kazanç sağlayabilecek ve bununla birlikte Bayburt’ta 150 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacaktır.

TÜRKİYE’DEKİ ENERJİ KENDİ KENDİNE YETEBİLİR DÜZEYDE

Dünya’daki ülkelere oranla Türkiye güneş enerjisi açısından oldukça şanslı diyebiliriz. Türkiye’nin, coğrafi koşulları dikkate alındığında diğer santrallerden farklı olarak güneş sistemlerinin küçük ya da büyük kapasiteler olarak her yere kurulabilme şansı da var. Özellikle son yıllarda Türkiye, güneş enerjisi sektöründe ciddi yatırımlar yapmıştır. Firmalarınızın çatısı yüzde 100 elektrik tasarrufunun yanında ek kazanç da sağlayabilir. Bu nedenle, ülkemizde milli gelirden istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktörlere, enerji arz güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok alanda da olumlu etki oluşturacak yenilenebilir enerji, aynı zamanda Türkiye’nin enerjide kendi kendine yetebilen bir ülke olmasını da sağlayacaktır.

3,5-4 YILDA KENDİNİ AMORTİ EDEBİLİR VE KARBON VERGİSİNDEN KAR ELDE EDEBİLİRSİNİZ

Çatısı uygun olan sanayiciler için en avantajlı yatırım güneş enerjisine yaptıkları yatırımdır. Fabrika, ev, arsa yatırımlarına örnek olarak güneş enerjisine yapılan yatırım sizi bir adım öne taşır, hem sürdürülebilir hem de 3,5-4 yılda yaptığınız yatırımın karşılığını alır, sonsuz enerji üretimi ile sınırsız kazanan siz olabilirsiniz. Bununla birlikte Avrupa Birliği (AB) tarafından Yeşil Avrupa Mutabakatı kapsamında en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) Sınırda Karbon Vergisi (CBAM) için yasal düzenleme sürecine başladı. Yakın zamanda yürürlüğe girecek olan Sınırda Karbon Vergisi’nden Güneş Enerji Santralleri ile kurtulabilirsiniz.