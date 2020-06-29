Bayburt’ta YAMAÇ paraşütü…

Bayburt Gökçedere (Pulur) semalarında uçan ilk adam.

Bayburt Gökçedere’li yamaç paraşütü pilotu olan Tamer Akkoyunlu daha önce Almanya ve Avusturya’da sayısız uçuş gerçekleştirdi. En son Samsun semalarında uçuş gerçekleştiren Akkoyunlu’nun bu alandaki en büyük hayali kendi beldesinde uçmaktı. Kendisi başarılı bir Makine Mühendisi olan Tamer Akkoyunlu Almanya’da ikamet etmekte ve otomotiv sektöründe çalışmakta. Akkoyunlu bu alandaki en büyük hayalini bu sene Gökçedere (Pulur) beldesi semalarında uçarak gerçekleştirmiş oldu.

Tamer Akkoyunlu:

Yamaç paraşütünün en heyecanlı anı ayakların ilk yerden kesildiği andır, ondan sonrası rutinleşiyor, birde yere konma anıda her zaman çok heyecan vericidir. Gökçedere’de daha önce uçan olmadığı için nerede uçulur nasıl uçulur konusunda bilgi alabilme şansım yoktu, tabi bu durum ayrı bir problem yaratıyordu, zaten 3-5 kalkışta bayağı problem yaşadık, doğru kalkış yerini bulana kadar biraz çile çektik ama sonrası çektiğim tüm çileye değdi, her şeye değdi.

Bundan sonra nasipse Bayburt’taki tüm dağlardan tepelerden uçmak istiyorum, tabi nasip olursa. Bayburt merkezde de uçulabilecek uygun noktalar var. Ancak bu konuda ne Valiliğin nede Belediyenin bir çalışmasına rastlayamadım. Bu konuda kentte bir çaba heyecan heves ve yönlendirme yok gibi.

Bayburt’un bu konuda turistik anlamda önemli potansiyeli var, dağlar yuvarlak ve az türbülanslı olduğundan dolayı yamaç paraşütüne en elverişli dağlar sayılabilir.

Gökçedere’nin iki tarafı da yamaç yamaç paraşütü ile uçulabilecek yüksek tepelerle çevrili. Gökçedere’de rüzgar hangi yönden eserse essin, mutlaka uçulabilecek bir gün, uçulabilecek bir an mevcut. Çünkü rüzgarın esiş yönü kalkış anında çok önemli, ters yönde kalkış mümkün olmaz.

Bu sene program yoğunluğundan dolayı bir daha uçma şansım olmaz ama seneye Allan fırsat verirse daha donanımlı daha bilinçli bir şekilde geleceğim. Bakalım nasip.