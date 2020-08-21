Bayburt’ta Uyuşturucuya Geçit Yok

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bayburt’ta uyuşturucu ile mücadelede göz açtırmıyor.

Konu ile ilgili Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar, koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınarak hız kesmeden devam etmektedir.

Bu kapsamda N.Ç., T.K. ve K.A. isimli şahısların, 18.08.2020 günü ilimizi güzergah olarak kullanıp uyuşturucu madde nakledebileceği değerlendirilmesi üzerine şahısların kullandığı araç ilimiz girişinde durdurulmuş, yapılan aramalar sonucu gizli bölmelere saklanmış olan 4,92 gram kokain maddesi, 3 adet ecstacy hap, 0,85 gram toz esrar maddesi ve 1,42 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir.

N.Ç isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan, T.K. ve K.A. isimli şahıslar hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatılmıştır.

Ayrıca Ö.Y. isimli şahsın da, 18.08.2020 günü ilimizi güzergah olarak kullanıp uyuşturucu madde nakledebileceği değerlendirilmesi üzerine şahsın kullandığı araç uygulama noktasında durdurulmuş, yapılan incelemelerde üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan 7 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir.

Ö.Y. isimli şahıs hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatılmıştır.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.