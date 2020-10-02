Bayburt’ta Uyuşturucu Operasyonu yapıldı..Tabanca ve Fişek ele geçirildi.

Bayburt'ta emniyetin yaptığı iki ayrı uyuşturucu operasyonun da kubar esrar, sentetik ecza, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, el yapımı tabanca ve fişek ele geçirildi.

Bayburt'ta emniyetin yaptığı iki ayrı uyuşturucu operayonunda kubar esrar, sentetik ecza, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, el yapımı tabanca ve fişek ele geçirildi. Operasyonlarda iki kişi tutuklandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan operasyonda, A.F.Y isimli şahsın kullandığı araç uygulama noktasında durduruldu, yapılan aramalarda araç içerisinde bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Aydıntepe'de gerçekleşen oprasyonda ise, M.T. ve Ş.A. isimli şahısların kiralık araç ile Bayburt'a uyuşturucu madde getirerek satacakları şeklinde bilgi edinilmesi üzerine bulundukları araç Aydıntepe İlçesi Araklı Sokak üzerinde durduruldu. Araçta, şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda 1 adet hassas terazi, beş parça halinde toplamda 37,65 gram kubar esrar maddesi, 92 adet sentetik ecza, 2 top rulo halinde alüminyum folyo, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf naylon poşetler, 1 paket çarşaf diye tabir edilen sigara kağıdı, uyuşturucu içiminde kullanılan 5 adet aparat ve eklentileri, 1 adet el yapımı tabanca ve şarjöre takılı vaziyette üç adet fişek ele geçirildi.

M.T. ve Ş.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.