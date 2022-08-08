Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Dünya Gazetesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Dünya Gazetesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen "Başkanlar Konuşuyor" programının konuğu oldu.
0
Bayburt Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyaret
Bayburt Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyaret
0
Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Şampiyonluk Kupalarını 'Kaldırmaya' Devam Ediyor
Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Şampiyonluk Kupalarını 'Kaldırmaya' Devam Ediyor
0
Bayburt Üniversitesine 2022-2023 Akademik Yılında 4026 Kontenjan Ayrıldı
Bayburt Üniversitesine 2022-2023 Akademik Yılında 4026 Kontenjan Ayrıldı
0

BAYBURT’TA ÜRETİM VE İSTİHDAM ATILIMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan 3 projenin destek sözleşmesi imzalandı.

BAYBURT’TA ÜRETİM VE İSTİHDAM ATILIMI
08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:08

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt’ta düzenlenen sözleşme imza törenine; Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Bayburt Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu “Güneşten Toprağa Üretim Tesisi” isimli proje kapsamında 2.000 metrekare büyüklüğünde polikarbon sera kurulumu gerçekleştirilerek turşu fabrikasında kullanılmak üzere lahana, havuç, fasulye, domates vb. sebzelerin üretimi sağlanacaktır. Ayrıca seraların ısıtma, pompa, aydınlatma vb. enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 150 kw kapasiteli solar enerji sistemi kurulacaktır. Projede 15 kadın istihdamı öngörülmektedir.

Demirözü Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan “Altyapıda Kilit Noktamız Parke” isimli proje kapsamında ilçenin ve bölgenin altyapı çalışmalarında yoğun olarak kullanılan kilit parke taşı, beton boru ve bordür taşı üretimi gerçekleştirilecektir. Tesiste 10 genç istihdam edilerek ildeki işsizliğin azaltılmasına katkı sağlanacaktır.

Arpalı Belediyesi tarafından uygulanacak olan “Arpalıda Cam Kafe-Restoran ile Turizm Köprüsü Kuruluyor” isimli proje kapsamında Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden cam köprüde bir cam kafe-restoran yapılarak hem yerli ve yabancı turistlere hem de bölge halkına hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. Kafe-restoran yapımının tamamlanması ile beraber 15 kadın ve 10 genç olmak üzere toplam 25 kişinin istihdam edilmesi hedeflenmektedir.

Üretim ve istihdama yönelik 3 projenin toplam bütçesi 8 milyon 500 bin TL olup, bu tutarın 6 milyon 400 bin TL’si Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından finanse edilecektir.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Ülkü Ocakları Genel Başkanından Bayburt’a ziyaret
Ülkü Ocakları Genel Başkanından Bayburt’a ziyaret
0
BAYBURT BELEDİYESİ GÜNEŞTEN TOPRAĞA ÜRETİM TESİSİ İÇİN İMZALAR ATILDI
BAYBURT BELEDİYESİ GÜNEŞTEN TOPRAĞA ÜRETİM TESİSİ İÇİN İMZALAR ATILDI
0
Vali Epcim, Üzengili Köyünde incelemelerde bulundu
Vali Epcim, Üzengili Köyünde incelemelerde bulundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.