BAYBURT’TA ÜRETİM VE İSTİHDAM ATILIMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan 3 projenin destek sözleşmesi imzalandı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt’ta düzenlenen sözleşme imza törenine; Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Bayburt Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu “Güneşten Toprağa Üretim Tesisi” isimli proje kapsamında 2.000 metrekare büyüklüğünde polikarbon sera kurulumu gerçekleştirilerek turşu fabrikasında kullanılmak üzere lahana, havuç, fasulye, domates vb. sebzelerin üretimi sağlanacaktır. Ayrıca seraların ısıtma, pompa, aydınlatma vb. enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 150 kw kapasiteli solar enerji sistemi kurulacaktır. Projede 15 kadın istihdamı öngörülmektedir.

Demirözü Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan “Altyapıda Kilit Noktamız Parke” isimli proje kapsamında ilçenin ve bölgenin altyapı çalışmalarında yoğun olarak kullanılan kilit parke taşı, beton boru ve bordür taşı üretimi gerçekleştirilecektir. Tesiste 10 genç istihdam edilerek ildeki işsizliğin azaltılmasına katkı sağlanacaktır.

Arpalı Belediyesi tarafından uygulanacak olan “Arpalıda Cam Kafe-Restoran ile Turizm Köprüsü Kuruluyor” isimli proje kapsamında Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden cam köprüde bir cam kafe-restoran yapılarak hem yerli ve yabancı turistlere hem de bölge halkına hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. Kafe-restoran yapımının tamamlanması ile beraber 15 kadın ve 10 genç olmak üzere toplam 25 kişinin istihdam edilmesi hedeflenmektedir.

Üretim ve istihdama yönelik 3 projenin toplam bütçesi 8 milyon 500 bin TL olup, bu tutarın 6 milyon 400 bin TL’si Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından finanse edilecektir.