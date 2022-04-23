Bayburt’ta Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümü ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bayburt’ta coşkuyla kutlandı.

BAYBURTGÜNDEM- Şehitler Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen kutlamalara Vali Cüneyt Epcim ile Hanımefendi Büşra Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve aileler katıldı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları törene katılanlar tarafından şehitlerin manevi hatıraları önünde saygı duruşunda bulunmaları ve ardından İstiklal Marşı’nı okumalarıyla başladı. Daha sonra öğrenciler tarafından Türk ve Dünya çocukları adına Vali Cüneyt Epcim’e çiçek takdim edildi.

Burada günün önemine ilişkin konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar Atatürk önderliğinde Türk Milleti’nin azim ve kararlılığı ile bağımsızlığa giden yolda önemli adımlardan birinin atıldığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığını ifade etti. Bu hareketin Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği günlerde vatanın işgalden kurtulacağının bir göstergesi olduğunu belirten Tomar, “Aynı zamanda Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gündür. Mustafa Kemal Atatürk’ün meclisimizin açıldığı 23 Nisan’ı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bayram günü olarak armağan etmesi, milletimizin verdiği İstiklal ve İstikbal mücadelesini nesilden nesile aktarılmasını sağlamıştır. “ diye konuştu.

Tomar’ın konuşması sonrasında öğrenciler gösterilerini sergiledi. Koro eşliğinde türküler seslendirildi, kahramanlık şiirleri okundu.

Tören 23 Nisan konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece elde eden öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.