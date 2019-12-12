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Bayburt’ta ,Temizlik İşçisi kadın öldürüldü..

Bayburt’ta Sağlık Müdürlüğü Personeli temizlik işçisi kadını bıçaklayarak öldürdü.

Bayburt’ta ,Temizlik İşçisi kadın öldürüldü..
12 Aralık 2019 Perşembe 11:57

Alınan bilgiye göre, adı  Zehra E. Sabah yanına gelen ,Sağlık personeli Recai Ç. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.Bıçaklamanın ardından kaçan Recai Ç. İsimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Zehra Ç. Kaldırıldığı devlet hastanesinde de hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırganın Üniversitede sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu taşeron firma çalışanlarından Süleyman A. yı da bıçaklayarak yaralandığı öğrenildi.

Süleyman A. Devlet hastenisinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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