Bayburt’un ilk tatil köyü Saklı Cennet müşterilerini bekliyor.
Bayburt’ta sesten ,stresten uzak Şehre çok yakın Bayburt’un ilk tatil köyü saklı cennet yerleşkesi müşterilerini bekliyor.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 2013 yılında yapımına başlanan Saklı Cennet Tatil Köyü’nde her biri 50 metrekareden oluşan prefabrik evlerin kapıları yerli ve yabancı tatilcilere açık.
Şehir gürültüsünden uzak, doğayla iç içe, şehir merkezine 2 kilometre yakınlıkta ve Çoruh Nehri yakınında hizmete sunulan tatil köyünde konaklamanın yanı sıra dinlenme ve bireysel sporlar yapma imkânları da yer alıyor.
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