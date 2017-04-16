Bayburt’ta Sandıklar açılmaya başladı işte sonuçlar..

Bayburt Üniversitesi’nde ‘İl Gelişim Senaryoları Çalıştayı’ düzenlendi. Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen çalıştaya Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen katıldı.