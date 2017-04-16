Bayburt’ta Sandıklar açılmaya başladı işte sonuçlar..

Bayburt'ta referandum sonuçları Köy, Köy sonuçlar gelmeye başladı
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Bayburt'ta Seçmen sayısı 57.071 kullanılan 44.747
(Açılan sandık % 91.23)
Toplan sandık 285
Açılan 260
BAYBURT MERKEZ
EVET
%81.82
HAYIR
%18.18
AYDINTEPE (Kesin sonuç)
EVET
%81.86
HAYIR
%18.14
DEMİRÖZÜ (Kesin sonuç)
EVET
%87.75
HAYIR
%12.25
GÖKÇEDERE (Kesin sonuç)
EVET
1444
HAYIR
39
AKŞAR (Kesin sonuç)
EVET
330
HAYIR
21
Arpalı (Kesin sonuç)
EVET
913
HAYIR
297
Beşpınar (Kesin sonuç)
EVET
272
HAYIR
21
KÖYLER ( Sonuçlar geldikçe giriyoruz)
|
EVET
|
HAYIR
|
GEÇERSİZ
|
KULLANILMAYAN
|
Hacıoğlu Köyü
|
38
|
1
|
Güllüce Köyü
|
45
|
4
|
1
|
Pınarcık Köyü
|
53
|
10
|
Çatalçeşme Köyü
|
79
|
7
|
12
|
Karlıca Köyü
|
43
|
6
|
6
|
BERNE Köyü
|
203
|
20
|
Pınargözü Köyü
|
157
|
10
|
Nişantaşı Köyü
|
140
|
13
|
Yukarı Kırzı
|
254
|
23
|
Taşçılar
|
75
|
0
|
Firesiz
|
Erikdibi
|
153
|
4
|
1
|
Oruçbeyli
|
189
|
9
|
Sancaktepe
|
139
|
2
|
Masat
|
384
|
6
|
Başçımağıl
|
113
|
7
|
Alapelit
|
119
|
0
|
Gökler
|
49
|
0
|
Çiğdemtepe
|
130
|
30
|
Üzengili
|
107
|
1
|
Çiftetaş
|
89
|
1
|
Bayrampaşa
|
59
|
3
|
Çağıllı
|
15
|
1
|
Çakıözü
|
73
|
11
|
Çimentepe
|
42
|
0
|
Damlıca
|
6
|
48
|
Devetaşı
|
89
|
11
|
Dikmetaş
|
1
|
88
|
Elmalı
|
74
|
6
|
Eymür
|
102
|
0
|
Güçlü
|
20
|
3
|
Güvercindere
|
18
|
0
|
Işıkova
|
33
|
2
|
Kalecik
|
204
|
10
|
Karayaşmak
|
32
|
0
|
Kavaklı
|
78
|
0
|
Otlukbeli
|
10
|
6
|
Petekli
|
57
|
0
|
Pınarcık
|
53
|
10
|
Serenli
|
105
|
3
|
Yakupabdal
|
164
|
4
|
Yazıbaşı
|
152
|
4
|
Yelpınar
|
56
|
6
|
Yukarı pınarlı
|
36
|
2
|
Dağtarla
|
113
|
2
|
Everek
|
362
|
2
|
Çatıksu
|
245
|
25
|
Petekkaya
|
32
|
0
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