Bayburt’ta Sahte Para Operasyonu 3 Tutuklama

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Mete Memiş’e Teşekkür Plaketi
Mete Memiş’e Teşekkür Plaketi
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Erdemir ‘den Körfez Bayburt Derneğine Ziyaret.
Erdemir ‘den Körfez Bayburt Derneğine Ziyaret.
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Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
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Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
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Bayburt’ta Sahte Para Operasyonu 3 Tutuklama

Bayburt KOM Şube Müdürlüğünce Yapılan Çalışmalar Kapsamında 5.600 TL Değerinde Sahte Para Ele Geçirildi ve 3 Kişi Tutuklandı!

Bayburt’ta Sahte Para Operasyonu 3 Tutuklama
08 Şubat 2018 Perşembe 18:44
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Bayburt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sahte Para suçu ile mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında;

01.02.2018 Günü 00.35 sıralarında ilimizde bir markette sahte para olayının olduğu ihbarı üzerine KOM Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturma ile birlikte 34 plakalı beyaz bir araç içerisindeki şahıslar tarafından Şingah Mahallesi Turgut Özal Bulvarı yan yol üzerinde yol kenarında bir miktar paranın kar içerisine gömüldüğü ihbarı alınmasıyla yapılan araştırmalar neticesinde 42 adet 100 TL’lik sahte banknot, 7 adet 200 TL’lik sahte banknot olmak üzere toplamda 5.600TL değerinde sahte banknot ele geçirilmiş ve C.K, O.A, Ö.Ö, O.K , T.D isimli şüpheliler yakalanmış olup, adli işlemlerin ardından C.K ve O.A isimli şahıslar serbest bırakılmış Ö.Ö, O.K ve T.D isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

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Etiketler; #Sahte Para #Bayburt
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