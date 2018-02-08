Bayburt’ta Sahte Para Operasyonu 3 Tutuklama

Bayburt KOM Şube Müdürlüğünce Yapılan Çalışmalar Kapsamında 5.600 TL Değerinde Sahte Para Ele Geçirildi ve 3 Kişi Tutuklandı!
Bayburt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sahte Para suçu ile mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında;
01.02.2018 Günü 00.35 sıralarında ilimizde bir markette sahte para olayının olduğu ihbarı üzerine KOM Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturma ile birlikte 34 plakalı beyaz bir araç içerisindeki şahıslar tarafından Şingah Mahallesi Turgut Özal Bulvarı yan yol üzerinde yol kenarında bir miktar paranın kar içerisine gömüldüğü ihbarı alınmasıyla yapılan araştırmalar neticesinde 42 adet 100 TL’lik sahte banknot, 7 adet 200 TL’lik sahte banknot olmak üzere toplamda 5.600TL değerinde sahte banknot ele geçirilmiş ve C.K, O.A, Ö.Ö, O.K , T.D isimli şüpheliler yakalanmış olup, adli işlemlerin ardından C.K ve O.A isimli şahıslar serbest bırakılmış Ö.Ö, O.K ve T.D isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
İlgili Galeriler